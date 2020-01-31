بيروت 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسوزّعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونرو) اليوم، سلات غذائية إسعافيه على اللاجئين في مخيّم حندرات بريف حلب شمال سوريا، وشملت مواداً غذائية وصحية.وأوضحت (الأونروا) في بيان نشر على موقعها الرسمي في بيروت أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حندرات يعيشون أوضاعا معيشية والاقتصادية صعبة، فيما طالب أهالي مخيم حندرات وكالة (الأونروا) بإدراجهم ضمن العائلات الأكثر عوزاً، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية والاقتصادية ودمار منازلهم وممتلكاتهم نتيجة الأزمة في سوريا منذ عام 2011م.وكانت (الأونروا) أكدت في بيان سابق على أن خدماتها في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وغزة مستمرة دونما انقطاع، حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //15:12ت م0050