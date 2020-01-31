برازفيل 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسقررت القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا دعوة جميع الأطراف الليبية إلى مؤتمر مصالحة وطنية شامل في مقر الاتحاد الافريقي باديس أبابا في وقت سيتم تحديده لاحقًا.وناقشت القمة التي اختتمت أعمالها في عاصمة الكونغو برازفيل مساء الأمس سُبل إيجاد حلول للأزمة الليبية وفق توصيات مؤتمر برلين، الذي كرس الدور المحوري للمبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا.وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قدم إحاطته رقم 17 إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا.// انتهى //15:13ت م0052