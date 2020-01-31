مأرب 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس رحلة ترفيهية إلى حديقة مأرب العامة لـ 27 طفلاً من الأطفال الخاضعين للتأهيل النفسي والاجتماعي ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.وشملت الرحلة أنشطة فردية وجماعية ومسابقات رياضية وثقافية إضافة إلى اللعب في أقسام الحديقة المختلفة.وتهدف الرحلة لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال وقضائهم أوقاتا من المرح في إطار سعي المركز المتواصل إلى الاهتمام بهم وبغيرهم من أطفال اليمن الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في صراعها المسلح.// انتهى //15:22ت م0053