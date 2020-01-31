الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,140 حقيبة شتوية في مديريتي لاندي كوتل وشانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.// انتهى //15:44ت م0055