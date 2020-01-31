بلوشستان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 600 حقيبة شتوية في مديرية زيارت بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //15:55ت م0058