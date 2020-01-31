عدن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, 2,742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة حيران وميدي وحرض وعبس بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18,013 فردا.ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني السعودي المتواصل لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته.// انتهى //15:56ت م0061