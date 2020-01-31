جيزان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واستقوم جمعية " لمسة إدراك " للوقاية الصحية بمنطقة جازان ، بالشراكة مع إدارة المنافذ الصحية في المنطقة حالياً ، بتنفيذ حملتها لمتابعة الرحلات الدولية القادمة إلى مطار الملك عبد الله الدولي ، في ظل انتشار فيروس " كورونا " في عدد من الدول.وأشارت مديرة قسم الإعلام بالجمعية أحلام الشهاري إلى أنه تم تجهيز فريق طبي يتكون من أكثر من 20 متطوعاً من الرجال والنساء لمواجهة الكوارث الصحية وإدارة الأزمات ، ولديهم الاستعداد للتعامل الأمثل مع الحالات المشتبه بها من فيروس كورونا، وكيفية مناظرة وفرز المسافرين الدوليين القادمين لمطار جازان والقيام بعمل خط أمن سريع لعزل الحالات المشتبه بها والتعامل معها ، انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لتفعيل المراقبة الصحية في المطار الداخلي والصالة الدولية.وبينت الشهاري أن الحملة مستمرة لتحقيق أهدافها في نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة ، ومتابعة التطورات حول المرض ، والسعي لمواجهة مثل هذه الأحداث والحد من انتشارها.// انتهى //16:11ت م0063