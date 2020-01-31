بريدة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم أمس، محاضرة توعوية بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم ألقاها الشيخ عبدالله بن راشد الفهيد استفاد منها ١٠٠٠ طالب.وتأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة التي تحظى بدعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //16:11ت م0064