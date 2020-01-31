جدة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساستقبل مدير إدارة سجن بريمان المقدم دكتور محمد بن فايز القرني بمكتبه أمس, وكيل الدراسات التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور لؤي بن مبارك بالخير وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك حول دبلوم المبيعات الاحترافي لمستفيدي ثقة وإشراقة الذي سينطلق برعاية من مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي وبمتابعة من إدارة التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة, والاطلاع على برامج مركز ثقة ومقر الفصول الدراسية والتجهيزات لانطلاق الدراسة خلال الأسبوع القادم، بما ينعكس على المستفيدين بالنفع والفائدة، فيما يحقق لهم الفرص الوظيفية بعد الإفراج عنهم.ويأتي ذلك من خلال الشراكات المجتمعية والتعليمية التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع جامعة الملك عبد العزيز في إطارالتعاون المشترك للإسهام في إصلاح وتأهيل نزلاء السجون.// انتهى //16:14ت م0065