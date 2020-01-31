القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسمُنيت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري بخسائر طفيفة بلغت نحو 200 مليون جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر708 مليارات جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 31ر0 % ليسجل مستوى 84ر13918 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 21ر0 % ليبلغ مستوى 11ر1395 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 67ر0 % ليبلغ مستوى 04ر538 نقطة.وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 3ر47 مليار جنيه من خلال تداول 395ر3 مليارات ورقة منفذة على 377 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر65% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 5ر24% والعرب على 7ر9% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر190 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 4ر199 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //16:15ت م0066