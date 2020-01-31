الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس, معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وذلك بمكتب معاليه بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع تطوير المدينة الصناعية بالمحافظة واستغلال ما تتمتع به من مزايا استثمارية نوعية في تعزيز خطط تمكين الصناعة، وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجهها بالتنسيق مع بقية الجهات المقدمة للخدمة.وفي نهاية اللقاء قدم سمو المحافظ شكره لمعالي المهندس الزامل على اهتمامه وحرصه على إيجاد الحلول السريعة لإظهار المدينة الصناعية على أكمل وجه لما يعود بالنفع على التنمية وإيجاد مواقع للفرص الاستثمارية، ووظائف لشباب وفتيات المحافظة.// انتهى //17:21ت م0067