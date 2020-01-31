الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس, معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وذلك بمكتب معاليه بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع بحث تفعيل الاستثمارات التعدينية في المحافظة، وإيجاد الحلول للكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.وفي نهاية اللقاء قدم سمو المحافظ شكره لمعالي المهندس المديفر لاهتمامه وحسن الاستقبال وحرصه على تلبية الاحتياجات المطلوبة للمحافظة.// انتهى //17:21ت م0068