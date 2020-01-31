القدس المحتلة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسهاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اليوم المصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وأصابت أكثر من عشرة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينها واحدة بالرأس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.وأفادت مصادر طبية في القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال لاحقت المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم.وفي السياق نفسه اعتقلت شرطة الاحتلال كل من: محمد أبو شوشة، ومحمود الترياقي، وأحمد كسواني، من محيط باب حطة بالمسجد الأقصى وسط انتشار مكثف في باحاته، ومُنع بعض الشبان من دخول الأقصى لدى وصولهم عبر البوابات.// انتهى //17:23ت م0070