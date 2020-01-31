الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسبدأت مجموعة من نزيلات مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس بالرياض من ذوات الإعاقة "الحركية والدماغية" بممارسة التدريبات الرياضية لدى اللجنة البارالمبية السعودية بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.وتشمل التدريبات ألعاب القوى وسباق الدراجات وتنس الطاولة والبوتشي ورمي الجلة وكرة السلة على الكراسي المتحركة.يأتي ذلك بناء على دعوة تلقتها إدارة المركز من اللجنة البارالمبية السعودية في إطار التعاون المجتمعي بين قطاعات الدولة ومن أجل اكتشاف المواهب وتنميتها وإلحاق البارزات منهن بالمنتخبات السعودية لذوي الإعاقات.وقدمت مديرة المركز نوف الداود شكرها وتقديرها للجنة البارالمبية على دعوتها نزيلات المركز للمشاركة, متمنية أن يوفقن في تقديم مايمكنهن من كسب اعجاب ورضى القائمين على التدريبات وبالتالي انضمامهن للمنتخبات.وأشارت الداود إلى أن هذه المشاركات تُعد إيجابية كونها تسهم في تنمية المواهب المدفونة لدى نزيلات المراكز التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض, إلى جانب دمجهن بالمجتمع ومنحهن شعورا إيجابيا بأن إعاقاتهن لم ولن تقف عائقا أمام إظهار مايمتلكنه من مواهب.// انتهى //17:53ت م0078