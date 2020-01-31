قلقيلية 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسقمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.ونقلت مصادر محلية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيًا في مركز إسعاف القرية.// انتهى //18:23ت م0081