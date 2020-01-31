لندن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا اليوم إصابة شخصين من نفس العائلة بفيروس كورونا الجديد شمال البلاد.وتم نقل الحالتين ليلة أمس من أحد فنادق مدينة يوركشير إلى مركز متخصص في مدينة نيوكاسل من أجل متابعة إجراءات العلاج.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وذلك بعد تأكيد 98 حالة إصابة بالمرض في 18 دولة غير الصين التي بلغ فيها عدد الوفيات جراء الفيروس 213 حالة فيما أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.// انتهى //18:24ت م0082