الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأقامت جمعية أسر التوحد الخيرية أمس ورشة عمل بعنوان "المشاكل المصاحبة في الجهاز الهضمي للمصابين بطيف التوحد" بالتعاون مع الهئية العامة للرياضة، وذلك في بيت الأمير فيصل بن فهد "بيوت الشباب".وتطرق استشاري الجهاز الهضمي في مستشفي الملك فيصل التخصصي الدكتور خالد السليم الذي قدم الورشة إلى المشاكل المصاحبة في الجهاز الهضمي وطرق التعامل معها للمصابين بطيف التوحد والعلاجات الناجعة المبنية على الأدلة والبراهين الطبية المعتمدة.من جانبها أوضحت مشرفة البرنامج الترويح الرياضي لشباب ذوي التوحد الدكتورة هادية الحربي أن الورشة تُعد ضمن برنامج تدريب الأمهات والأسر، حيث قدمت الجمعية عدة ورش منها ورشة مشاكل القلق وأضطراب السلوك التي استهدفت أمهات ذوي التوحد وأسرهم, بالأضافة إلى ورشة العمل الأخرى التي تناولت أهمية البرامج الرياضية في تعديل وتنمية مهارات ذوي التوحد بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد في مستشفي الملك خالد الجامعي.وأبانت الحربي أن هناك برامج رياضية وترويحية يومية لشباب ذوي التوحد، مشيرة إلى أن الجمعية تنظم برامج وأنشطة ترويحية ورياضية ترفيهية ورسم وبرنامج مسرحي, بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في "بيوت الشباب", بالأضافة إلى ورش عمل تتحدث عن أهمية البرامج الرياضة ودور الرياضة في تنمية مهارات ذوي اضطراب التوحد.// انتهى //18:25ت م0083