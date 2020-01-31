تونس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي اليوم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي قابرييلا بارون على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بوركينافاسو.وأفاد بيان صادر عن مجلس نواب الشعب أن اللقاء تناول واقع الاتحاد البرلماني الدولي وسبل تطوير عمله.وأكدت رئيسة الاتحاد الدولي على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس نواب الشعب التونسي لاسيما في مجال التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:45ت م0085