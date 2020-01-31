بيروت 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 1.08% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 704.29 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62 ألفاً و762 سهماً، بقيمة 521 ألفاً و131 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 44 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و964 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 6 ملايين و890 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:52ت م0087