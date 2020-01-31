حائل 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واستصدر الإسباني جوزيف بيتالو اليوم, صدارة الترتيب العام في بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان" بمنطقة حائل في ختام الجولة الثالثة بزمن 59. 22. 11 وأنهى الثلاثي الإسباني أوسكار بيجول الجولة الثالثة في المركز الأول بزمن 3.43.37, بينما حلّ في المركز الثاني الإسباني جوزيف بيتالو بزمن 3.44.09 فيما جاء جولين زوبيرو في المركز الثالث بزمن 3.49.45 وعبر المتسابقون جبال أجا وسهولها وأطراف صحراء النفود الكبرى عبر دراجاتهم الهوائية بمسافة 99 كم وبارتفاع يصل إلى 1180م فوق سطح البحر.وانحصر التنافس على اللقب بين الثلاثي الأسباني جوزيف بيتالو، وجولين زوبيرو، وأوسكار بيجول، حيث ستختتم البطولة غداً من خلال الجولة الرابعة والأخيرة التي ستشهد انطلاق المتسابقين من مركز التخييم في وادي جو بمنطقة حائل إلى فندق الملينيوم "نقطة النهاية" بمسافة 69 كلم وبارتفاع يصل إلى 370 م وسيتم تتويج الفائزين بالبطولة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في قصر القشلة التي تحتضن فعاليات موسم حائل.// انتهى //19:02ت م0090