بريدة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسعزز مهرجان الكليجا الثاني عشر ببريدة المقامة فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة, العديد من مظاهر التميز والجودة في الإعداد والتقديم والعرض للمنتجات الأسرية المقدمة في المهرجان.ونجحت الجهود المقدمة من قبل الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم المنظم للمهرجان في التدريب والإعداد والتجهيز الساعية إلى تطوير المنتج الشعبي وتعزيز مهارات إخراجه وعرضه على مستوى الأكلات الشعبية.وبيّن المدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن علي القفاري أن المهرجان يسعى لتحقيق عوائد مجزية للأسر المنتجة، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك عكس أثرًا إيجابيًا أثمر العديد من المنجزات التي دفعت بمهارات وطرق الإعداد والعرض والتقديم للمنتج الشعبي لأن يكون أحد مظاهر البحث عن الزينة والتجمل من قبل الزوار.// انتهى //19:11ت م0092