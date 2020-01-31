إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، إلى جانب الوضع الأمني الإقليمي، واتفقا على مواصلة التشاور حول عملية السلام الأفغانية.وقال قريشي: إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان سيمهد الطريق إلى بدء الحوار بين الأطراف الأفغانية، مجدداً التزام باكستان بمواصلة دعم عملية السلام الأفغانية.// انتهى //19:32ت م0095