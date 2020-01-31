القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسوصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية غدا.ويعرض الرئيس الفلسطيني - خلال الاجتماع - على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.// انتهى //19:42ت م0097