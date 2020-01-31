سياسي / الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية غدا.
ويعرض الرئيس الفلسطيني - خلال الاجتماع - على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
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19:42ت م
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