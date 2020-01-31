الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واستسلّم الرئيس التشادي إدريس دبّي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتضمن العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها في جميع المجالات.جاء ذلك لدى استقباله بالقصر الرئاسي بانجمينا اليوم, مبعوث رئيس مجلس السيادة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس.وأوضح مانيس عقب اللقاء أنه نقل شكر وتقدير القيادة السودانية والشعب السوداني للجهود الكبيرة والمتواصلة للرئيس دبّي في دعم عملية السلام في السودان, مشيرًا إلى أن الرئيس التشادي أعلن رعايته لمؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية على طول الشريط الحدودي، دعما لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا.// انتهى //19:46ت م0098