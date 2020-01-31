جدة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واستواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف على ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة في يومها الثاني , حيث شهدت الجولات تنافساً كبيراً بين نخبة لاعبي الجولف العالميين للفوز بلقب البطولة التي تُعد جزءاً من الجولة الأوروبية وتعود في نسختها الثانية التي يبلغ مجموع جوائزها 3,5 مليون دولار.وشهدت منافسات اليوم تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي تصدر بعد أن أنهى الجولة بـ10 ضربات تحت المعدل متقدماً على الماليزي غافين غرين والآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول اللذان تصدّرا منافسات اليوم الأول من البطولة.كما شهدت المنافسات إحراز اللاعب سعود الشريف لأقل عدد ضربات تحت المعدل للاعب سعودي في بطولات الجولة الأوروبية .وأبدى اللاعب الشريف سعادته بما قدمه اليوم من نتيجة إيجابية ومتطلعاً لتقديم أفضل ما لديه ، مقدماً شكره للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية على دعمهم ومنحهم الفرصة للعب في بطولة عالمية بهذا الحجم وبالتأكيد لاستضافتهم لهذا الحدث الرائع ولعملهم المستمر في الدفع برياضة الجولف إلى الأمام.وتستكمل منافسات البطولة يوم غدٍ التي يشارك بها أكثر من 132 لاعباً من مختلف أنحاء العالم.// انتهى //19:49ت م0099