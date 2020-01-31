جنيف 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن القلق من أن تؤدي الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط إلى أعمال عنف, كما وضعت الوكالة خطة للطوارئ والمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال تصاعد المواجهات.وأكد القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان سوندرز في جنيف أن القانون الدولي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين, داعيًا المجتمع الدولي لمواصلة دعم اللآجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأونروا حتى يحين وقت التوصل لحل دائم وعادل، يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة .// انتهى //19:49ت م0100