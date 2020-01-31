الباحة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق وغامد الزناد والمخواة وقلوة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة, ارتوت على إثرها الأرض.كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى اخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.// انتهى //19:56ت م0103