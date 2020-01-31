القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسبحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، في العاصمة القاهرة اليوم، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة خطة السلام الأمريكية.وأكد الرئيس محمود عباس -خلال اللقاء -على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذه الخطة وضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وقرارات الشرعية الدولية.من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفق بيان صادر عن مكتبه أن العرب يُمثلون ظهيراً مسانداً للفلسطينيين، وأنه لن يحدث أن يتخلى العرب عن الفلسطينيين، مُشدداً على أن النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالاً فلسطينياً فحسب، وإنما هو نضالٌ عربي جماعي.// انتهى //20:32ت م0104