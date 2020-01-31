ياوندي 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، عبدالاله الشعيبي، في مكتبه بمقرالسفارة، القافلة الطبية لجراحة العيون التي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مدينة مروا شمال الكاميرون.واطلع رئيس القافلة خلال اللقاء السفير الشعيبي على ما تقوم بها القافلة الطبية من عمليات طبية متنوعة .وقدم السفير الشعيبي لأعضاء القافلة شكره على جهدهم التطوعي الذي يقومون به ، بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.// انتهى //20:35ت م0105