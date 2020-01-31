بيروت 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، في بيروت اليوم، وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدويس، الذي يزور لبنان حالياً على رأس وفد مرافق.وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى آليات العمل على تعزيزها على المستويات كافة.كما التقى الرئيس دياب بالسفير الياباني تاكيشي اوكوبو، حيث جرى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين لبنان واليابان وتطويرها .// انتهى //20:38ت م0106