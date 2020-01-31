واشنطن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة الأمريكية اليوم، تعيين ستيوارت سيمينغتون، مبعوثًا خاصًا لجنوب السودان.وسيقود المبعوث الخاص، الجهود الأمريكية لدعم عملية السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان.يذكر أن المبعوث الخاص لجنوب السودان، هو سفير متقاعد عمل سابقًا كرئيس للبعثة في نيجيريا من 2016 - 2019 وإلى رواندا من 2008 - 2011 وإلى جيبوتي من 2006 - 2008 .كما عمل ممثلاً خاصاً للولايات المتحدة الأمريكية في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة 2014 - 2016 .// انتهى //20:42ت م0107