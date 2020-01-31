نيامي 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى رئيس النيجر محمدو إسفو ، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور النيجر حالياً من أجل الاطلاع على أوضاع اللاجئين في البلاد.وأفاد المسؤول الأممي، في تصريح إثر اللقاء ، أن النيجر بحاجة إلى المزيد من التعاون الدولي، معبرًا عن انضمام الأمم المتحدة في تعبئة المزيد من الموارد ليس فقط للاجئين ولكن للنازحين النيجيريين وللمجتمعات التي تستضيفهم.وأكد فيليبو أن زيارته ترتبط بالوضع في المنطقة والتزايد الحاصل في النزوح القسري للاجئين، سواء هنا في النيجر أو في مالي.وقد زار المفوض السامي عدداً من مناطق النيجر، تحتضن نازحين، فروا من مناطقهم الأصلية، بسبب هجمات الجماعات المسلحة في المنطقة.// انتهى //20:53ت م0109