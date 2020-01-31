الداير 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسينظم مكتب التعليم بمحافظة الداير بني مالك غداً، عدداً من البرامج التدريبية وذلك بخيمة الورش التدريبية بمقر مهرجان البن السابع بحي العرقين وفندق الرؤية بالمحافظة.وتشتمل البرامج ، على برنامج " الإدارة المتكاملة لشجرة البن وآفاتها " يقدمه الدكتور عبدالرحمن الداود ، وبرنامج " تجارة القهوة " يقدمة المدرب محمد المالكي ، و برنامج " أنتاج العطور " يقدمه المدرب شافي آل ثابت .وتأتي البرامج في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها المكتب خلال مشاركته في فعاليات مهرجان " البن السابع " ، بهدف إكساب المستفيدين منها مهارات علمية ومهنية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.// انتهى //20:56ت م0111