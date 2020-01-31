الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسعدّ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل للعام 2020 لمسافة 120 كم الذي سينطلق غداً في محافظة العلا بمشاركة 204 فرسان ، من 17 دولة ، وسام يعتز به كافة منتسبي هذه الرياضة.ونوه سموه بجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في تنظيم السباق بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية تحت شعار "ملتقى الفرسان" ضمن فعاليات شتاء طنطورة ، مبينا أن النسخة الأولى من السباق العام الماضي شهدت نجاحا كبيرا سواء من الناحية التنظيمية أو التنافسية التي كانت مثيرة وحماسية بين الفرسان.وأشار إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم في البطولة سيعطيها إثارة وندية في ظل الأسماء المميزة التي سبق لها تحقيق العديد من الانجازات في مختلف البطولات الخارجية.وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ثقته الكبيرة بالقدرات الإدارية والفنية التي تمتلكها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للفروسية بإخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية، متمنياً سموه لهم كل التوفيق والنجاح .// انتهى //21:18ت م0114