عام / سمو أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي

الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
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أحد المسارحة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان،‬ اليوم، تعازيه ومواساته في وفاة عمدة أحد المسارحة رئيس الغرفة التجارية بمنطقة جازان سابقا الشيخ عبده بن حسن حكمي ، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.
وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل أبن الفقيد الشيخ محمد بن عبده حكمي ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تعازيه ومواساته لأبناء وأشقاء وذوي الفقيد ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعددا ومن المسؤولين.
// انتهى //
21:24ت م
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