أحد المسارحة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان،‬ اليوم، تعازيه ومواساته في وفاة عمدة أحد المسارحة رئيس الغرفة التجارية بمنطقة جازان سابقا الشيخ عبده بن حسن حكمي ، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل أبن الفقيد الشيخ محمد بن عبده حكمي ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تعازيه ومواساته لأبناء وأشقاء وذوي الفقيد ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعددا ومن المسؤولين.// انتهى //21:24ت م0116