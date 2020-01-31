الرباط 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الذي يزور المغرب حالياً .وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية عقب اللقاء أن المغرب وفرنسا يسعيان إلى تقوية الشراكة في مجالات عديدة خاصة البنى التحتية، والتقنيات الصديقة للبيئة، والطاقات المتجددة، وتخزين ومعالجة المياه، علاوة على مجالات التكنولوجيا الجديدة و الذكاء الاصطناعي.كما بحث الجانبان آفاق التعاون بما يخدم الدول الصديقة في القارة الإفريقية.// انتهى //21:25ت م0117