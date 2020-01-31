الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساقتسم فريقا الحزم والتعاون نقاط ونتيجة المواجهة التي جمعتهما اليوم ، في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حينما تعادلا سلباً بدون أهداف.وصعد التعاون إلى المركز الرابع بعد أن وصل للنقطة 27 ، وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الخامس ، في حين أضاف الحزم نقطة واحدة إلى رصيده ليصل إلى 16 نقطة ، وليستمر في اللقاء الثامن على التوالي دون انتصار ، وهو الذي يحتل المركز الـ 12 في سلم الترتيب.// انتهى //21:43ت م0118