الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساستعرضت 120 شركة سعودية وخليجية تجاربها في عالم ريادة الأعمال أمام زوار ملتقى بيبان الرياض، بهدف خلق بيئة محفزة أمام زوار الملتقى وأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية تسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين، وخلق بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال.وتنافست الشركات الناشئة فيما بينها لجذب أكبر عدد من الزوار للاطلاع على تجاربها، إذ استعرضت شركة سعودية ناشئة تجربتها في مجال التوظيف التي كانت بدايتها قبل 8 أشهر من خلال جمع الراغبين في الوظائف الجزئية والموسمية من عمر 17 سنة فما فوق بهدف تطوير مهاراتهم والدخول في سوق العمل مبكرا وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، وبلغ عدد المشتركين أكثر من 15 ألف مشترك إلى جانب اشتراك أكثر من 300 شركة في الموقع تطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها.كما أطلع الزوار على تجربة شركة كويتية ناشئة تعمل في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية والتي لم يتجاوز تواجدها في السوق السعودي أكثر من 6 أشهر، بعد أن تأسست في الكويت عام 2017م برأس مال عند التأسيس بلغ نحو مليوني ريال وتضاعف مبيعاتها 120% خلال عام 2018 مقارنة في 2017.يذكر أن ملتقى بيبان الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سيستمر حتى غدًا السبت 1 فبراير 2020 في واجهة الرياض للفعاليات والمؤتمرات من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، حيث يُعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويقدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.//انتهى//21:44ت م0119