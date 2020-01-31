المدينة المنورة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساختتمت أمس، فعاليات مهرجان مراكز الأحياء الرياضي بمركز الأمير سلطان الاجتماعي بالمدينة المنورة ، التي نظمتها الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة .واشتمل المهرجان الذي استمر لمدة شهر على العديد من الأنشطة المتنوعة في ست بطولات مختلفة: كرة القدم، كرة الطائرة، البلايستيشن، السباحة، الصالة الخماسية، بالإضافة لى بطولة الشطرنج، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية في مجال التدريب ،والإشراف ، والإسعافات ، والتنظيم .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد حمزي أن المهرجان جاءت امتدادا لأنشطة الجمعية التي تسعى إلى خدمة الأحياء في منطقة المدينة المنورة ، الذي يهدف إلى خلق مجتمع ممارس للرياضة بمستوى تنافسي مميز للارتقاء بالأداء الرياضي ولاستثمار أوقات وطاقات الشباب والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة بزيادة الممارسة الرياضية.وقدم الحمزي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على دعمهما لجميع أنشطة الجمعية .وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة والداعمين والمتعاونين , إلى جانب تكريم الفرق الفائزة .//انتهى //21:59ت م0120