الدمام 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسينظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي الثلاثاء القادم مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام اللقاء الخامس لفعاليات "رواق بحور" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة ، وذلك في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز في مقر النادي في حي المزروعية في الدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي محمد بودي أن اللقاء الذي يديره مشرف الرواق متعب الغامدي يتضمن " أمسية شعرية" يشارك فيها خمسة من الشعراء هم ماجد الجهني وشيخ الصنعاني وفايز ذياب ومحمد الزهراني وسعود الشمري، إضافة إلى مشاركة عدد من الشعراء الواعدين في المنطقة الشرقية.ودعا بودي الجمهور إلى حضور الأمسية والتفاعل معها .//انتهى//22:08ت م0121