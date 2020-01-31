نيامي 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، النائب البرلماني عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية وعضو لجنة الشؤون المالية والموازنة بالبرلمان، عليو عبده صالح.وأشاد النائب البرلماني النيجري خلال اللقاء، بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية النيجر، وخاصة ما تم في الفترة الأخيرة من خلال تقديم مساعدات غذائية إنسانية للسكان المتضررين عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والعمل على تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:11ت م0122