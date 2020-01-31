الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسرشح الاتحاد الآسيوي للتايكوندو الحكم الدولي عبدالاله راشد الموينع للمشاركة في تحكيم البطولة الآسيوية الـ 24 للتايكوندو المزمع إقامتها في لبنان شهر فبراير القادم .وتعد البطولة من أقوى البطولات على مستوى الآسيوي نظراً لمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية المتقدمة والمتطورة في رياضة التايكوندو .ويأتي ترشيح الاتحاد الآسيوي للحكم الموينع تأكيداً لما يتمتع به الحكم السعودي من قدرات وتفوق على المستوى الدولي .// انتهى //22:38ت م0124