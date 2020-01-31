رياضي / الموينع حكماً في البطولة الآسيوية الـ 24 للتايكوندو
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
رشح الاتحاد الآسيوي للتايكوندو الحكم الدولي عبدالاله راشد الموينع للمشاركة في تحكيم البطولة الآسيوية الـ 24 للتايكوندو المزمع إقامتها في لبنان شهر فبراير القادم .
وتعد البطولة من أقوى البطولات على مستوى الآسيوي نظراً لمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية المتقدمة والمتطورة في رياضة التايكوندو .
ويأتي ترشيح الاتحاد الآسيوي للحكم الموينع تأكيداً لما يتمتع به الحكم السعودي من قدرات وتفوق على المستوى الدولي .
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