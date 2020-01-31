عام / ذهبيتان وبرونزية لطالبات تعليم جازان في المهارات الأدبية على مستوى المملكة
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
جيزان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
حصدت ثلاث طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المراكز الذهبية والبرونزية بالتصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية على مستوى المملكة الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة .
وحققت الطالبة البندري عياشي من ثانوية إسكان الروان بقطاع العارضة المركز الذهبي في مجال الشعر ، فيما حققت الطالبة أثير اليامي من متوسطة تحفيظ صامطة المركز الذهبي في مجال الإلقاء والتلخيص ، وحققت الطالبة فاطمة الحارثي من الثانوية الثانية بأبي عريش المركز البرونزي في القصة.
وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة للطالبات وأسرهن ولمنسوبي التعليم بالمنطقة ، مشيداً بمواهب الطالبات وإبداعاتهن في المهارات الأدبية واللاتي قدمن صورة جميلة عن أبناء وبنات المنطقة التي تزخر بالكثير من الأدباء والأديبات ، ومقدماً الشكر لكل صانعات الإنجاز من المشرفات اللاتي أشرفن على تدريب الطالبات وتنمية مواهبهن.//انتهى//
23:24ت م
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