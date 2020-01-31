جيزان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسحصدت ثلاث طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المراكز الذهبية والبرونزية بالتصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية على مستوى المملكة الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة .وحققت الطالبة البندري عياشي من ثانوية إسكان الروان بقطاع العارضة المركز الذهبي في مجال الشعر ، فيما حققت الطالبة أثير اليامي من متوسطة تحفيظ صامطة المركز الذهبي في مجال الإلقاء والتلخيص ، وحققت الطالبة فاطمة الحارثي من الثانوية الثانية بأبي عريش المركز البرونزي في القصة.وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة للطالبات وأسرهن ولمنسوبي التعليم بالمنطقة ، مشيداً بمواهب الطالبات وإبداعاتهن في المهارات الأدبية واللاتي قدمن صورة جميلة عن أبناء وبنات المنطقة التي تزخر بالكثير من الأدباء والأديبات ، ومقدماً الشكر لكل صانعات الإنجاز من المشرفات اللاتي أشرفن على تدريب الطالبات وتنمية مواهبهن.//انتهى//23:24ت م0128