الأحساء 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء ممثلاً بإدارة الشؤون الزراعية قسم وقاية المزروعات أمس ، "يوم حقلي للعناية بالحمضيات" ، ضمن الأنشطة والبرامج الإرشادية التي يقوم بها المكتب لتوعية المزارعين وتعريفهم بطرق رعاية أشجار الحمضيات وحمايتها من الآفات وتحسين جودة الإنتاج .وبدئ اليوم الحقلي الذي أقيم بمزارع الأصفر شرق واحة الأحساء بحضور مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل الذي رحب بالجميع وأكد حرص المكتب على تقديم كل الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين جودة الإنتاج والعناية بالمزارع ، مشيراً إلى أن اليوم الحقلي موجه للمزارعين بشكل خاص لإرشادهم وتعريفهم بطرق العناية بالحمضيات من ناحيتين برامج التسميد المتوافقة مع الواحة التي تحقق أفضل النتائج للمزارع وكذلك مكافحة أهم الآفات الزراعية التي تتسبب بخسائر للمزارع .من جانب آخر تحدث المهندس أحمد البدر عن أشجار الحمضيات التي تحتاج إلى التغذية الجيدة للنمو بشكل جيد ، موضحا أنه يُمكن تغذيتها باستخدام الأسمدة العضوية، وأفضل الأوقات لوضع السماد على النباتات ، والحرص على عدم الزيادة في كميّة السماد، والعمل على تسميد التربة مرّةً أو مرّتين في السنة .فيما قدم المهندس جعفر المبارك شرحاً ميدانياً للمزارعين عن طريقة اختيار شتلات الحمضيات عند الشراء والأحجام والطريقة السليمة للتعامل معها من الري والتقليم وكذلك العناية في حال حدوث اَي إصابة بالفطريات وغيرها من الأمراض .// انتهى //23:44ت م0129