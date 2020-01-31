نواكشوط 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، اليوم وفدًا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برئاسة فيليبو غراندي، الذي يزور موريتانيا حاليًا.وأفاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تصريح عقب اللقاء، أن المفوضية تناقش الجهود التي ستقوم بها موريتانيا في مجال اللاجئين، معبرًا عن أمله في حل مشاكل المنطقة التي هي السبب في وجود اللاجئين.وأضاف أن المفوضية على استعداد لتقديم مساعداتها الإنسانية عن طريق شراكة جديدة ليست لصالح اللاجئين الماليين فقط، بل ستشمل السكان الموريتانيين شرقي البلاد.// انتهى //23:47ت م0130