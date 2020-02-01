الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " جلسة نقاش ضمن فعاليات "ملتقى بيبان الرياض" ، بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية وعدد من رواد ورائدات الأعمال.وتضمنت محاور اللقاء مناقشة بناء القدرات والتدريب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات الحالية والمستقبلية لتلك المنشآت ومصادر الدعم المالي، والمبادرات الجديدة التي تخص المنشآت، وأهمية توطين الوظائف وتحدياتها والتوظيف عن بعد والتوظيف الجزئي، ودور القطاع الخاص في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتحدث الدكتور أبوثنين عن نتائج مبادرات الوزارة الـ 68 التي أطلقتها في وقت سابق، إضافة إلى الـ 20 مبادرة التي أعلنت مؤخرا، موضحاً أن الوزارة في صدد إطلاق مبادرة تأشيرات التأسيس التي ستسهم في دعم رواد الأعمال ورفع نسبة التأشيرات الفورية المصدرة لهم.يذكر أن وزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في ملتقى "بيبان الرياض" عبر جناح تعريفي بالخدمات التي تقدمها وتشتمل على (منصة قوى وموائمة والعمل عن بعد والعمل الحر والتقييم الذاتي والتسوية مقابل التوطين ومراكز ضيافة الأطفال)، كما شاركت بورشة عمل بعنوان (آلية تأسيس المنظمات غير الربحية المتخصصة في خدمة ريادة الأعمال والدعم والخدمات المقدمة لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) إضافة إلى عقدها لإتفاقية عمل مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" .// انتهى //00:08ت م0131