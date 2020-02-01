جيزان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساختتم فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين المرشحين للمشاركة في مشروع " تعداد السعودية 2020" .واستفاد 542 متدرباً من موضوعات ومحاور البرنامج التدريبي الذي نفذ بالمركز الثقافي بمدينة جيزان ومسرح إدارة تعليم محافظة صبيا واستمر لمدة ستة أيام بهدف رفع مهارة ومعارف المراقبين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، وأعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.// انتهى //00:56ت م0135