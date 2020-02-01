ابها 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساختتم فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة عسير مساء اليوم، البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020".وتضمن البرنامج التدريبي الذي أقيم على مدى 7 أيام، العديد من الموضوعات أبرزها رفع مهارات العاملين في أنشطة حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية، واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب .// انتهى //01:07ت م0137