تونس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسوقعت تونس اليوم، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2020.كما ستمكن هذه العملية من تحقيق الاستقرار على مستوى العملة، لاسيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين.وأفاد وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة التونسي رضا شلغوم، خلال توقيع الاتفاق، أن هذا القرض مخصص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة في إطار ما تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2020 من موارد اقتراض وفي إطار التوازنات التي تم إقرارها في ميزانية تونس، ملاحظًا أن القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.وأعرب محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، عن أمله في أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًّا ودفعًا على مستوى الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج وفي السيولة بالعملة الصعبة والعملة المحلية.// انتهى //02:01ت م0138