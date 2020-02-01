لندن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي. كما يأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 % لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016 م.وبعدما أرجئ ثلاث مرات، دخل ( بريكست ) حيّز التنفيذ في الساعة 23,00 بتوقيتي لندن وغرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.ومن المقرر أن تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تستمر خلالها عضوية بريطانيا ضمن المجموعة الأوروبية بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الجاري.وتنتهي ولاية قوانين الاتحاد الأوروبي على بريطانيا مع انتهاء الفترة الانتقالية بما فيها قوانين حرية التنقل والعمل، كما يستطيع المسافرون البريطانيون والأوروبيون التنقل فيما بين دول الاتحاد والمملكة المتحدة لأغراض السياحة لمدة ثلاثة أشهر دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.// انتهى //02:12ت م0139